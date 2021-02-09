ATP Challenger. Бьелла. Марченко вышел в 1/8 финала

Украинский теннисист Илья Марченко сумел выбить из игры одного из главных фаворитов челленджера в Италии Мартина Клижана.

В 1/16 финала турнира ATP Challenger в итальянской Бьелле вторая ракетка Украины за час и 44 минуты справилась с пятым сеяным на турнире теннисистом. На протяжении игры Марченко подал 11 эйсов (соперник — только два), совершил 11 двойных ошибок и реализовал четыре из пяти брейкпоинтов.

ATP Challenger. Бьелла. 1/16 финала

Мартин Клижан (Словакия, 5) — Илья Марченко (Украина) 0:2 (2:6, 6:7(7))

Следующим соперником украинского теннисиста станет итальянец Лука Ванни.