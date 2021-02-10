Две теннисистки из топ-10 рейтинга WTA покинули Australian Open

Не лучшим образом сложился первый крупный турнир сезона Australian Open сразу для двух именитых теннисисток.

На стадии второго раунда борьбу за трофей прекратили девятая ракетка мира Бьянка Андрееску и восьмая ракетка Петра Квитова. Андрееску весьма неожиданно уступила представительнице Китайского Тайбэя — Се Шувэй, чешка не смогла справиться с Сораней Кырстей из Румынии.

Напомним, пятая ракетка мира и первая теннисистка Украины Элина Свитолина свой поединок второго раунда проведет завтра, против 16-летнего дарования из США Кори Гауфф.

Australian Open. 1/32 финала

Бьянка Андрееску (Канада, 8) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй) 0:2 (3:6, 2:6)

Сорана Кырстя (Румыния) — Петра Квитова (Чехия, 9) 2:1 (6:4, 1:6, 6:1)