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Теннис

Две теннисистки из топ-10 рейтинга WTA покинули Australian Open

отАндрей Огородник

Фев 10, 2021 , ,
Бьянка Андрееску

Не лучшим образом сложился первый крупный турнир сезона Australian Open сразу для двух именитых теннисисток.

На стадии второго раунда борьбу за трофей прекратили девятая ракетка мира  Бьянка Андрееску и восьмая ракетка Петра Квитова. Андрееску весьма неожиданно уступила представительнице Китайского Тайбэя — Се Шувэй, чешка не смогла справиться с Сораней Кырстей из Румынии.

Напомним, пятая ракетка мира и первая теннисистка Украины Элина Свитолина свой поединок второго раунда проведет завтра, против 16-летнего дарования из США Кори Гауфф.

  • Australian Open. 1/32 финала

Бьянка Андрееску (Канада, 8) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй) 0:2 (3:6, 2:6)

Сорана Кырстя (Румыния) — Петра Квитова (Чехия, 9) 2:1 (6:4, 1:6, 6:1)

от Андрей Огородник

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