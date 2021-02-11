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Теннис

Четвертая ракетка мира покидает Australian Open

отАндрей Огородник

Фев 11, 2021 , ,
София Кенин

Текущий розыгрыш крупнейшего теннисного турнира Australian Open продолжает радовать болельщиков неожиданностей сенсациями.

Вчера турнир покинуло восьмая и девятая ракетка мира Андрееску и Квитова, а сегодня и вовсе грянула пока что самая громкая сенсация второго раунда. Чемпионка турнира прошлого сезона София Кенин прекратила свои выступления уже после второго поединка на турнире.

Обидчицей американки стала стонка Кайя Канепи, занимающая 65-е место рейтинга WTA, причем не испытав больших проблем с грозной соперницей, одержав победу в двух сетах.

  • Australian Open. Второй раунд

София Кенин (США, 4) — Кайя Канепи (Эстония) 0:2 (3:6, 2:6)

от Андрей Огородник

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