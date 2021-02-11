Элина Свитолина вышла в 1/16 финала Australian Open

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сумела пробиться в третий раунд престижнейшего австралийского турнира Australian Open.

В 1/32 финала украинке противостояла одна из самых перспективных теннисисток планеты Кори Гауфф (№48). Несмотря на хорошую игру американки, Класс Свитолиной все же оказался выше. Она выполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 2/3 брейк-поинтов.

Элина Свитолина (Украина) – Кори Гауфф (США) 6:4|6:3

В 1/16 финала украинская теннисистка сразится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая занимает 28 место в рейтинге WTA.