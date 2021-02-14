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Теннис

Phillip Island Trophy: Цуренко вылетает в первом раунде

отАндрей Огородник

Фев 14, 2021 ,
Цуренко

В недалеком прошлом вторая ракетка Украины Леся Цуренко потерпела очередную неудачу на теннисных кортах.

Заявившись на турнир WTA Phillip Island Trophy украинка была вынуждена зачехлить ракетку уже после первого раунда, проиграв представительнице Румынии, которая, ради справедливости стоить отметить, сейчас котируется значительно выше чем Цуренко, занимая 56 место в рейтинге WTA.

Украинка уверенно выиграла первый сет благодаря трем реализованным брейкпоинтам, однако уступила в двух последующих партиях. В решающем сете Цуренко вела 2:0, но затем взяла всего один гейм из семи и дважды проиграла на своей подаче.

WTA. Phillip Island Trophy. Первый раунд
Леся Цуренко (Украина) — Мария Патричия Циг (Румыния) 1:2 (6:2, 2:6, 3:6)

от Андрей Огородник

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