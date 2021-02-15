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Теннис

Марченко в финале Biella Challenger Indoor 1 обыграл экс-звезду мирового тенниса

отАндрей Огородник

Фев 15, 2021 , ,
Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко выдал один из лучших промежутков за последние несколько лет, сумев триумфовать на турнире серии ATP Challenger Tour в Италии.

Несмотря на то, что соперником украинца в финале был известнейший британский теннисист Энди Маррей, Марченко сумел одержать победу, обыграв бывшую звезду мирового тенниста в двух сетах. Украинец выполнил 9 эйсов. Как и Маррей, он не допускал двойных ошибок, реализовав 3/7 брейкпоинтов.

Илья Марченко (Украина) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:2, 6:4

от Андрей Огородник

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