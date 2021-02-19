Марченко в четвертьфинале итальянского челленджера

Украинский теннисист Илья Марченко, который на днях выиграл первый за два года турнир серии ATP Challenger Tour, набрал неплохую форму.

После победы на Biella Challenger Indoor 1, украинец стартовал на схожем турнире Biella Challenger Indoor 2, также в Италии и уже успел выйти в четвертьфинал.

В 1/8 финала украинец прошел поляка Камиля Майхжака 1:6, 6:4, 6:1. Матч длился 1 час 55 минут. Марченко реализовал 4/8 брейк-поинта, а поляк – 3 из 8.

В третьем раунде Марченко сыграет против Андреаса Сеппи, который в свое время входил в двадцатку лучших теннисистов планеты.