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Теннис

Свитолина будет сеянной под первым номером на турнире в Катаре

отАндрей Огородник

Фев 28, 2021 , ,
Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, которая в ближайшие дни стартует на престижном турнире категории WTA 500 в катарской Дохе получила первый номер посева.

Несмотря на достаточно сильный состав участниц, из первой пятерки мирового рейтинга в заявке катарского турнира присутствует лишь Свитолина.

Стоить отметить, что украинка стартует на турнире в Дохе со второго раунда. Соперницей Свитолиной станет победительница пары Чжэн Сайсай (Китай) — Аманда Анисимова (США).

Напомним, турнир в Дохе пройдет с 1 по 6 марта. Призовой фонд — 565 530 долларов

от Андрей Огородник

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