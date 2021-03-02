WTA Лион. Завацкая покидает турнир

Молодая украинская теннисистка Катарина Завацкая не сумела пройти первый раунд французского турнира WTA в французском Лионе.

Несмотря на то, что украинке противостояла Маргарита Гаспарян, которой пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию, победа досталась все же российской теннисистке.

Поединок между Завацкой и Гаспарян продлился всего лишь час и двадцать минут. Если в первом сете была примерно равная игра, то во втором луцкая теннисистка проиграла без шансов.

WTA. Лион (Франция). Первый раунд

Катарина Завацкая (Украина) — Маргарита Гаспарян (Россия) — 0:2 (4:6, 1:6)