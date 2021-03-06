TTC Newport Beach. Бондаренко вылетает в четвертьфинале

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела выйти в полуфинал американского турнира серии ITF World Tennis Tour в Ньюпорт-Бич.

В 1/4 финала украинка не сумела справиться с хозяйкой турнира Клэр Лю, которой уступила в двух сетах, выиграв всего лишь три гейма. Ради справедливости стоить отметить, что для Бондаренко это была вторая встреча за день. Ранее он переиграла представительницу Японии Эри Ходзуми.

Напомним, в свое время Катерина Бондаренко была первой ракеткой Украины. В октябре 2009 года она занимала 29 место в рейтинге WTA.