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Теннис

TTC Newport Beach. Бондаренко вылетает в четвертьфинале

отАндрей Огородник

Мар 6, 2021 , ,
Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела выйти в полуфинал американского турнира серии ITF World Tennis Tour в Ньюпорт-Бич.

В 1/4 финала украинка не сумела справиться с хозяйкой турнира Клэр Лю, которой уступила в двух сетах, выиграв всего лишь три гейма. Ради справедливости стоить отметить, что для Бондаренко это была вторая встреча за день. Ранее он переиграла представительницу Японии Эри Ходзуми.

Напомним, в свое время Катерина Бондаренко была первой ракеткой Украины. В октябре 2009 года она занимала 29 место в рейтинге WTA.

от Андрей Огородник

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