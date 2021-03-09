Свитолина неожиданно проиграла россиянке на турнире в Дубае

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) уступила россиянке Светлане Кузнецовой (№41) – 6:2, 4:6, 1:6 в рамках турнира WTA 1000 в Дубае.

Всего игра длилась 1 час и 54 минуты.

Украинка совершила 1 эйс, 2 двойных ошибки и отыграла три из 7 брейк-пойнтов.

Стоит отметить, что теперь статистика личных встреч стала 4:2 в пользу Свитолиной.

Напомним, призовой фонд турнира составляет 1 835 490 долларов.

Открытые корты, хард

Второй круг

Светлана Кузнецова (Россия) – Элина Свитолина (Украина) 2:6|6:4|6:1