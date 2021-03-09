EURO.com.ua

Теннис

Свитолина неожиданно проиграла россиянке на турнире в Дубае

отСергей Сумской

Мар 9, 2021 ,

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) уступила россиянке Светлане Кузнецовой (№41) – 6:2, 4:6, 1:6 в рамках турнира WTA 1000 в Дубае.

Всего игра длилась 1 час и 54 минуты.

Украинка совершила 1 эйс, 2 двойных ошибки и отыграла три из 7 брейк-пойнтов.

Стоит отметить, что теперь статистика личных встреч стала 4:2 в пользу Свитолиной.

Напомним, призовой фонд турнира составляет 1 835 490 долларов.

Открытые корты, хард

Второй круг

Светлана Кузнецова (Россия) – Элина Свитолина (Украина) 2:6|6:4|6:1

от Сергей Сумской

Похожая запись

Теннис

Свитолина неожиданно проиграла россиянке на турнире в Дубае

Мар 9, 2021 Сергей Сумской
Теннис

Марта Костюк сыграет в основной сетке WTA 1000 в Майами

Мар 9, 2021 Андрей Огородник
Теннис

Дарья Снигур обновила личный рекорд в рейтинге WTA

Мар 8, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 × пять =

Вы пропустили

Бокс

Джошуа – Усик: Красюк назвал условие, при котором назначат бой

Мар 9, 2021 Сергей Сумской
Теннис

Свитолина неожиданно проиграла россиянке на турнире в Дубае

Мар 9, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Клопп рассказал, уйдет ли он из Ливерпуля

Мар 9, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Сайядманеш сообщил, есть ли у него языковый барьер в Украине

Мар 9, 2021 Сергей Сумской