Завацкая уступила на старте турнира в Санкт-Петербурге

Украинская теннисистка Катарина Завацкая ненадолго задержалась на турнире St. Petersburg Ladies’ Trophy в северной столице России.

Несмотря на то, что украинке противостояла Анастасия Гасанова, которая находится значительно ниже в таблице WTA, представительница Украины не сумела одолеть свою скромную соперницу. Матч продлился 3 часа 6 минут, интересно, что он стал самым длинным в пятилетней истории турнира.

St. Petersburg Ladies’ Trophy

Призовой фонд – 848 000 долларов

1/16 финала

КАТАРИНА ЗАВАЦКАЯ (УКРАИНА) – АНАСТАСИЯ ГАСАНОВА (РОССИЯ) – 2:6, 7:6, 5:7