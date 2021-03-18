Biella Challenger Indoor 4: Марченко присоединился к Стаховскому в четвертьфинале турнира

Первая ракетка Украины Илья Марченко сыграет в четвертьфинале итальянского челленджера.

В 1/8 финала турнира Biella Challenger Indoor 4 в итальянской Биелле украинец оказался сильнее некогда грозного француза Люка Пуя, который в свое время занимал десятое место в рейтинге АТР. Для выхода в четвертьфинал Марченко потратил 1 час 23 минуты. Украинец сделал 7 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки.

ИЛЬЯ МАРЧЕНКО (УКРАИНА) – ЛЮКА ПУЙ (ФРАНЦИЯ) – 6:4, 6:3

Напомним, ранее в четвертьфинал пробилась вторая ракетка Украины Сергей Стаховский.