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Теннис

Biella Challenger Indoor 4: Марченко присоединился к Стаховскому в четвертьфинале турнира

отАндрей Огородник

Мар 18, 2021 , ,
Илья Марченко

Первая ракетка Украины Илья Марченко сыграет в четвертьфинале итальянского челленджера.

В 1/8 финала турнира Biella Challenger Indoor 4 в итальянской Биелле украинец оказался сильнее некогда грозного француза Люка Пуя, который в свое время занимал десятое место в рейтинге АТР. Для выхода в четвертьфинал Марченко потратил  1 час 23 минуты. Украинец сделал 7 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки.

ИЛЬЯ МАРЧЕНКО (УКРАИНА) – ЛЮКА ПУЙ (ФРАНЦИЯ) – 6:4, 6:3

Напомним, ранее в четвертьфинал пробилась вторая ракетка Украины Сергей Стаховский.

от Андрей Огородник

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