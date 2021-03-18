Biella Challenger Indoor 4: Стаховский вышел в четвертьфинал

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский одержал непростую победу в 1/8 финала турнира серии ATP Challenger Tour — Biella Challenger Indoor 4.

Во втором раунде турнира украинский теннисист одолел Марк-Андреа Хуслера из Швейцарии (№151 ATP). Стаховский реализовал 1/2 брейк-поинтов и совершил 11 подач навылет. Матч длился чуть более 2 часов.

Сергей Стаховский (Украина) – Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) – 7:5, 3:6, 7:6

За выход в полуфинал украинец сразится с победителем пары Даниэль Мазур – Йонас Ферейтек.