Biella Challenger Indoor 4: Марченко вылетает в полуфинале

Первая ракетка Украины Илья Марченко не сумел пробиться в финал турнира серии Biella Challenger Indoor в итальянской Биелле.

В полуфинальном поединке украинский теннисист уступил представителю Германии Даниэлю Мазуру. Марченко не реализовал ни одного из четырех брейк-поинтов, на счету Мазура 3/4 брейк-поинта. Матч длился 1 час 23 минуты.

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Полуфинал

Илья Марченко (Украина) – Даниэль Мазур (Германия) – 3:6, 3:6

Напомним, из четырех турниров Biella Challenger Indoor Марченко трижды доходил до полуфинал, один раз он триумфовал на турнире.