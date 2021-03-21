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Теннис

Biella Challenger Indoor 4: Марченко вылетает в полуфинале

отАндрей Огородник

Мар 21, 2021 , ,
Илья Марченко

Первая ракетка Украины Илья Марченко не сумел пробиться в финал турнира серии Biella Challenger Indoor в итальянской Биелле.

В полуфинальном поединке украинский теннисист уступил представителю Германии Даниэлю Мазуру. Марченко не реализовал ни одного из четырех брейк-поинтов, на счету Мазура 3/4 брейк-поинта. Матч длился 1 час 23 минуты.

Biella Challenger Indoor 4

Полуфинал

Илья Марченко (Украина) – Даниэль Мазур (Германия) – 3:6, 3:6

Напомним, из четырех турниров Biella Challenger Indoor Марченко трижды доходил до полуфинал, один раз он триумфовал на турнире.

от Андрей Огородник

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