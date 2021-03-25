Miami Open: Свитолина пробилась в третий раунд

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, чьи результаты, правда, на последних крупных турнирах не особо радуют, сумела сегодня пробиться в третий раунд престижного турнира в американском Майями.

Во втором раунде турнира Miami Open украинке противостояла одна из хозяек — Шелби Роджерс (№52 WTA). проиграв первый сет, Свитолина была близка к фиаско во втором, но сумела переломить ход поединка. Игра длилась 2 часа 30 минут. Украинка выполнила 8 подач на вылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов.

Элина Свитолина (Украина) – Шелби Роджерс (США) 3:6|7:5|6:3

Отметим, призовой фонд турнира составляет 3 260 190 долларов.