EURO.com.ua

Теннис

Свитолина одолела Роджерс во втором круге турнира WTA в Майами

отСергей Сумской

Мар 25, 2021

Украинской теннисистке Элине Свитолиной (№5 WTA) удалось победить представительницу США Шелби Роджерс (№52 WTA) в рамках второго круга турнира WTA в Майами – 6:3, 5:7, 6:3.

Поединок длился 2 часа 30 минут. Свитолина выполнила 8 подач на вылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов.

До этого спортсменки играли три раза, украинка выиграла все очные матчи.

Следующей соперницей Свитолиной будет россиянка Екатерина Александрова (№34 WTA).

Miami Open

Призовой фонд – 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Шелби Роджерс (США) 3:6|7:5|6:3

от Сергей Сумской

Похожая запись

Теннис

Miami Open: Свитолина пробилась в третий раунд

Мар 25, 2021 Андрей Огородник
Теннис

Свитолина одолела Роджерс во втором круге турнира WTA в Майами

Мар 25, 2021 Сергей Сумской
Теннис

Biella Challenger Indoor 4: Марченко вылетает в полуфинале

Мар 21, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 + шестнадцать =

Вы пропустили

Футбол

Официально: СК Днепр-1 продлил контракт с Назаренко

Мар 25, 2021 Андрей Огородник
Теннис

Miami Open: Свитолина пробилась в третий раунд

Мар 25, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Мораес: Продолжаем искать свои цели. Слава Украине

Мар 25, 2021 Сергей Сумской
Футбол

ФК Львов трудоустроил в Европе ещё одного своего игрока

Мар 25, 2021 Андрей Огородник