Свитолина одолела Роджерс во втором круге турнира WTA в Майами

Украинской теннисистке Элине Свитолиной (№5 WTA) удалось победить представительницу США Шелби Роджерс (№52 WTA) в рамках второго круга турнира WTA в Майами – 6:3, 5:7, 6:3.

Поединок длился 2 часа 30 минут. Свитолина выполнила 8 подач на вылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов.

До этого спортсменки играли три раза, украинка выиграла все очные матчи.

Следующей соперницей Свитолиной будет россиянка Екатерина Александрова (№34 WTA).

Miami Open

Призовой фонд – 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Шелби Роджерс (США) 3:6|7:5|6:3