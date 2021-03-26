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Теннис

Виталий Сачко второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира серии ATP Challenger Tour

отАндрей Огородник

Мар 26, 2021 , ,
Виталий Сачко

Одна из надежд украинского мужского тенниса 23-летний Виталий Сачко одержал победу в 1/4 финала турнира серии ATP Challenger Tour в швейцарском Лугано.

Несмотря на то, что украинцу противостоял один из фаворитов турнира россиянин Роман Сафиуллин (№171 ATP), киевский теннисист одержал победу в двух сетах. Сачко воспользовался 3 шансами на брейк из 5, а Сафиуллин реализовал один брейк-поинт из 11.

В полуфинале Виталий Сачко сразится с с Алтугом Челикбилеком из Турции (АТР 273)

Четвертьфинал

Виталий Сачко (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:4, 6:3

от Андрей Огородник

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