Виталий Сачко второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира серии ATP Challenger Tour

Одна из надежд украинского мужского тенниса 23-летний Виталий Сачко одержал победу в 1/4 финала турнира серии ATP Challenger Tour в швейцарском Лугано.

Несмотря на то, что украинцу противостоял один из фаворитов турнира россиянин Роман Сафиуллин (№171 ATP), киевский теннисист одержал победу в двух сетах. Сачко воспользовался 3 шансами на брейк из 5, а Сафиуллин реализовал один брейк-поинт из 11.

В полуфинале Виталий Сачко сразится с с Алтугом Челикбилеком из Турции (АТР 273)

Четвертьфинал

Виталий Сачко (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:4, 6:3