Сачко проиграл первый свой финал в карьере

Молодой украинский теннисист Виталий Сачко, который впервые в своей карьере пробился в финал турнира серии ATP Challenger Tour, пройдя на своем пути ряд теннисистов с более высоким рейтингом, в финале не сумел обыграть юного таланта из Швейцарии Доминик-Стефана Стрикера, который сейчас занимает 874 место в рейтинге АТР.

23-летний киевлянин уступил 18-летнему сопернику в двух сетах. Матч длился 1 час и 11 минут, за которые Сачко сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку.

Виталий Сачко (Украина) – Доминик-Стефан Стрикер (Швейцария) – 4:5, 2:6