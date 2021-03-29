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Теннис

Сачко проиграл первый свой финал в карьере

отАндрей Огородник

Мар 29, 2021 , ,
Виталий Сачко

Молодой украинский теннисист Виталий Сачко, который впервые в своей карьере пробился в финал турнира серии ATP Challenger Tour, пройдя на своем пути ряд теннисистов с более высоким рейтингом, в финале не сумел обыграть юного таланта из Швейцарии Доминик-Стефана Стрикера, который сейчас занимает 874 место в рейтинге АТР.

23-летний киевлянин уступил 18-летнему сопернику в двух сетах. Матч длился 1 час и 11 минут, за которые Сачко сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку.

Виталий Сачко (Украина) – Доминик-Стефан Стрикер (Швейцария) – 4:5, 2:6 

от Андрей Огородник

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