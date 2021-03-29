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Теннис

Свитолина вышла в 1/4 финала турнира WTA в Майами

отСергей Сумской

Мар 29, 2021 ,

Украинка Элина Свитолина (№5 WTA) сумела обыграть в рамках 1/8 финала турнира WTA в Майами представительницу Чехии чешку Петру Квитову (№10 WTA) со счетом 2:6, 7:5, 7:5.

Поединок длился 2 часа и 22 минуты. Эта игра была 11-й между теннисистками — украинка выиграла в четвертый раз.

В этой игре на счету Свитолиной 4 эйса, четыре двойные ошибки, 20 виннеров и 12 невынужденных ошибок. 

Отметим, в ¼ финале украинской спортсменке будет противостоять победительница пары Анастасия Севастова (№57 WTA) – Ана Конюх (№338 WTA).

от Сергей Сумской

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