Свитолина вышла в 1/4 финала турнира WTA в Майами

Украинка Элина Свитолина (№5 WTA) сумела обыграть в рамках 1/8 финала турнира WTA в Майами представительницу Чехии чешку Петру Квитову (№10 WTA) со счетом 2:6, 7:5, 7:5.

Поединок длился 2 часа и 22 минуты. Эта игра была 11-й между теннисистками — украинка выиграла в четвертый раз.

В этой игре на счету Свитолиной 4 эйса, четыре двойные ошибки, 20 виннеров и 12 невынужденных ошибок.

Отметим, в ¼ финале украинской спортсменке будет противостоять победительница пары Анастасия Севастова (№57 WTA) – Ана Конюх (№338 WTA).