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Теннис

Miami Open: Свитолина в четвертьфинале

отАндрей Огородник

Мар 30, 2021 , ,
Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина одержала самую громкую победу за последние два года.

В 1/8 финала первая ракетка Украины сумела обыграть 10-ую ракетку мира Петру Квитову. На протяжении игры Элина Свитолина выполнила 4 эйса, 4 двойные ошибки, 20 виннеров и 12 невынужденных ошибок. Матч длился 2 часа и 22 минуты и завершился победой украинки со счетом 2:6, 7:5, 7:5. Примечательно, что это первая победа Свитолиной над теннисистками из ТОП-10 за последние два года, начиная с итогового турнира-2019, где она дошла до финала.

Элина Свитолина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) 2:6|7:5|7:5

В четвертьфинале украинская теннисистка встретится с Анастасией Севастовой (№57 WTA).

от Андрей Огородник

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