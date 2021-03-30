Miami Open: Свитолина в четвертьфинале

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина одержала самую громкую победу за последние два года.

В 1/8 финала первая ракетка Украины сумела обыграть 10-ую ракетку мира Петру Квитову. На протяжении игры Элина Свитолина выполнила 4 эйса, 4 двойные ошибки, 20 виннеров и 12 невынужденных ошибок. Матч длился 2 часа и 22 минуты и завершился победой украинки со счетом 2:6, 7:5, 7:5. Примечательно, что это первая победа Свитолиной над теннисистками из ТОП-10 за последние два года, начиная с итогового турнира-2019, где она дошла до финала.

Элина Свитолина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) 2:6|7:5|7:5

В четвертьфинале украинская теннисистка встретится с Анастасией Севастовой (№57 WTA).