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Теннис

ITF World Tennis Tour: Снигур уступает в четвертьфинале

отАндрей Огородник

Апр 1, 2021 , ,
Дарья Снигур

Юная украинская теннисистка Дарья Снигур не сумела пробиться в полуфинал турнира серии ITF World Tennis Tour в ОАЭ.

Несмотря на то, что украинке противостояла Анастасия Захарова, которая занимает место во второй сотне рейтинга, именно представительница России прошла в следующий этап. Интересно, что начало матча не вещало ничего плохого Снигур, которая просто уничтожила соперницу в первом сете, но к сожалению, в следующих двух сетах уже Захарова показала свое превосходство, не отдав украине ни одного гейма.

Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Захарова (Россия) – 6:2, 0:6, 0:6

До сегодняшнего поражения Снигур имела серию из семи побед кряду.

от Андрей Огородник

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