Miami Open: Свитолина не смогла выйти в финал

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла «прыгнуть выше головы» в полуфинале престижного турнира Miami Open.

Выход в полуфинал уже стал для украинской теннисистки лучшим в карьере, но для выхода в главный поединок турнира ей необходимо было побеждать действующую лучшую теннисистку планеты Эшли Барти. Несмотря на то, что в очных противостояниях Свитолина вела со счетом 4:1, вчерашний вечер оказался более удачным для австралийки.

Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Свитолина сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 2 из 7 брейкпоинтов.

Эшли Барти (Австралия) – Элина Свитолина (Украина) 6:3|6:3