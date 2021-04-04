EURO.com.ua

Теннис

Volvo Car Open: Екатерина Бондаренко стартовала с победы в квалификации

отАндрей Огородник

Апр 4, 2021 , ,
Екатерина Бондаренко

В прошлом первая ракетка Украины Екатерина Бондаренко сумела приблизится к основной сетке престижного турнира в американском Чарльстоне Volvo Car Open.

В первом круге квалификации турнира 34-летняя украинка сумела обыграть Кэтрин Харрисон из США. несмотря на поражение в первом сете, собравшись Бондаренко сумела отдать за два следующих лишь пять геймов. Поединок длился около двух часов. Бондаренко реализовала 9 шансов на брейк из 19, а Харрисон — 7 из 9.

Катерина Бондаренко (Украина, 16) — Кэтрин Харрисон (США) — 2:1 (5:7, 6:2, 6:3)

Напомним, третья ракетка Украины Марта Костюк, которая изначально была заявлена на турнир в Чарльстоне снялась с розыгрыша.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Теннис

Volvo Car Open: Екатерина Бондаренко стартовала с победы в квалификации

Апр 4, 2021 Андрей Огородник
Теннис

Элина Свитолина выходит замуж за Гаэля Монфиса

Апр 4, 2021 Андрей Огородник
Теннис

Марта Костюк снялась с турнира в Чарльстоне

Апр 2, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 × четыре =

Вы пропустили

Теннис

Volvo Car Open: Екатерина Бондаренко стартовала с победы в квалификации

Апр 4, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Беседин может сыграть против Александрии

Апр 4, 2021 Андрей Огородник
Футбол

В двух игроков Зари диагностировали коронавирус

Апр 4, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Алексей Лэнь сыграл в матче против Далласа

Апр 4, 2021 Андрей Огородник