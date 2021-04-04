Volvo Car Open: Екатерина Бондаренко стартовала с победы в квалификации

В прошлом первая ракетка Украины Екатерина Бондаренко сумела приблизится к основной сетке престижного турнира в американском Чарльстоне Volvo Car Open.

В первом круге квалификации турнира 34-летняя украинка сумела обыграть Кэтрин Харрисон из США. несмотря на поражение в первом сете, собравшись Бондаренко сумела отдать за два следующих лишь пять геймов. Поединок длился около двух часов. Бондаренко реализовала 9 шансов на брейк из 19, а Харрисон — 7 из 9.

Катерина Бондаренко (Украина, 16) — Кэтрин Харрисон (США) — 2:1 (5:7, 6:2, 6:3)

Напомним, третья ракетка Украины Марта Костюк, которая изначально была заявлена на турнир в Чарльстоне снялась с розыгрыша.