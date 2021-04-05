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Теннис

Виталий Сачко сделал стремительный рывок в рейтинге ATP

отАндрей Огородник

Апр 5, 2021 , ,
Виталий Сачко

Молодой украинский теннисист Виталий Сачко продолжает свой стремительный подъем в рейтинге лучших теннисистов планеты.

Прошлая неделя стала лучшей для 23-летнего киевлянина в карьере, выход в финал турнира в Лугано, который стал первым для украинца, позволил ему подняться сразу на 70 позиций в рейтинге ATP, что позволило ему стать третьей ракеткой Украины. Также стоить отметить прогресс 20-летнего Георгия Кравченко, который поднялся на 14 позиций.

  • 1. Новак Джокович (Сербия, 11963)
  • 2. Даниил Медведев (Россия, 10030)
  • 3. Рафаэль Надаль (Испания, 9670)
  • 4. Доминик Тим (Австрия, 8660)
  • 5. Стефанос Циципас (Греция, 7040)
  • 6. Александр Зверев (Германия, 6125, +1)
  • 7. Роджер Федерер (Швейцария, 5875, -1)
  • 8. Андрей Рублев (Россия, 5400)
  • 9. Диего Шварцман (Аргентина, 3720)
  • 10. Маттео Берреттини (Италия, 3453)

  • 164. Илья Марченко (Украина, 444, -1)
  • 190. Сергей Стаховский (Украина, 367, +3)
  • 319. Виталий Сачко (Украина, 160, +70)
  • 368. Владислав Орлов (Украина, 123, -2)
  • 488. Георгий Кравченко (Укрина, 76, +14)

от Андрей Огородник

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