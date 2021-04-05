Виталий Сачко сделал стремительный рывок в рейтинге ATP

Молодой украинский теннисист Виталий Сачко продолжает свой стремительный подъем в рейтинге лучших теннисистов планеты.

Прошлая неделя стала лучшей для 23-летнего киевлянина в карьере, выход в финал турнира в Лугано, который стал первым для украинца, позволил ему подняться сразу на 70 позиций в рейтинге ATP, что позволило ему стать третьей ракеткой Украины. Также стоить отметить прогресс 20-летнего Георгия Кравченко, который поднялся на 14 позиций.

1. Новак Джокович (Сербия, 11963)

2. Даниил Медведев (Россия, 10030)

3. Рафаэль Надаль (Испания, 9670)

4. Доминик Тим (Австрия, 8660)

5. Стефанос Циципас (Греция, 7040)

6. Александр Зверев (Германия, 6125, +1)

7. Роджер Федерер (Швейцария, 5875, -1)

8. Андрей Рублев (Россия, 5400)

9. Диего Шварцман (Аргентина, 3720)

10. Маттео Берреттини (Италия, 3453)

…

164. Илья Марченко (Украина, 444, -1)

190. Сергей Стаховский (Украина, 367, +3)

319. Виталий Сачко (Украина, 160, +70)

368. Владислав Орлов (Украина, 123, -2)

488. Георгий Кравченко (Укрина, 76, +14)