Виталий Сачко сделал стремительный рывок в рейтинге ATP

Молодой украинский теннисист Виталий Сачко продолжает свой стремительный подъем в рейтинге лучших теннисистов планеты.
Прошлая неделя стала лучшей для 23-летнего киевлянина в карьере, выход в финал турнира в Лугано, который стал первым для украинца, позволил ему подняться сразу на 70 позиций в рейтинге ATP, что позволило ему стать третьей ракеткой Украины. Также стоить отметить прогресс 20-летнего Георгия Кравченко, который поднялся на 14 позиций.
- 1. Новак Джокович (Сербия, 11963)
- 2. Даниил Медведев (Россия, 10030)
- 3. Рафаэль Надаль (Испания, 9670)
- 4. Доминик Тим (Австрия, 8660)
- 5. Стефанос Циципас (Греция, 7040)
- 6. Александр Зверев (Германия, 6125, +1)
- 7. Роджер Федерер (Швейцария, 5875, -1)
- 8. Андрей Рублев (Россия, 5400)
- 9. Диего Шварцман (Аргентина, 3720)
- 10. Маттео Берреттини (Италия, 3453)
…
- 164. Илья Марченко (Украина, 444, -1)
- 190. Сергей Стаховский (Украина, 367, +3)
- 319. Виталий Сачко (Украина, 160, +70)
- 368. Владислав Орлов (Украина, 123, -2)
- 488. Георгий Кравченко (Укрина, 76, +14)