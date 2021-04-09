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Теннис

Катарина Завацкая покидает турнир в Беллинцоне

отАндрей Огородник

Апр 9, 2021 , ,
Катарина Завацкая

Молодая украинская теннисистка Катарина Завацкая не сумела пройти в следующую стадию турнира ITF W60 Bellinzona.

Несмотря на то, что украинке противостояла менее рейтинговая Яна Фетт из Хорватии, которая идет в третьей сотни женского рейтинга, именно ей было суждено пройти в следующий этап.

Стоить отметить, что начало встречи для Завацкой складывалось очень неплохо, она вела в счете 4:1, а затем проиграла 8 геймов подряд. Во втором сете уступая 0:3 она и вовсе отказалась продолжать игру.

Призовой фонд – 60 тысяч долларов

Третий круг

Катарина Завацкая (Украина) – Яна Фетт (Хорватия) – 4:6, 0:3

от Андрей Огородник

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