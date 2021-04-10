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Теннис

Алькарас самый молодой полуфиналист турниров ATP c 2014 года

отАндрей Огородник

Апр 10, 2021 , ,
Карлос Алькарас

Восходящая звезда мирового тенниса Карлос Алькарас продолжает бить все мыслимые и немыслимые возрастные рекорды во взрослом теннисе.

Вчера семнадцатилетний теннисист сумел одержать победу против 22-летнего Каспера Рууда – 6:2, 6:4, тем самым пробившись в полуфинал турнира AnyTech365 Andalucia Open. Начиная с 2014 года Алькарас самый молодой теннисист на стадии полуфинала турниров категории АТР. Ранее это достижение покорилось 17-летнему Звереву на турнире в Гамбурге.

В случае выход в финал Алькарас станет самым молодым теннисистом начиная с 2004 года, на данной стадии. Тогда, семнадцать лет назад, в финал Окленда пробился 17-летний Рафаель Надаль.

от Андрей Огородник

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