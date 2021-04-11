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Теннис

Бондаренко вышла в финал квалификации в Чарльстоне

отСергей Сумской

Апр 11, 2021

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№ 242 WTA) сумела выйти в финал отбора турнира серии WTA 250 в Чарльстоне (США).

В первой игре отбора она переиграла американку Кеннеди Шаффер (№ 698 WTA) со счетом – 6:1, 5:7, 6:2.

Игра длилась 1 час 37 минут. Бондаренко сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок, реализовала 7 из 12 брейкпоинтов.

В финальной игре отбора украинка она сыграет с американкой Алисией Паркс (№ 320 WTA) сегодня, 11 апреля, в 19.30.

Грунт

Квалификация, первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Кеннеди Шаффер (США) – 6:1, 5:7, 6:2

от Сергей Сумской

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