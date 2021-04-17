Кубок Билли Джин Кинг: Украина повела в счете 3:0

Женская сборная Украины по теннису досрочно одержала победу над сборной Японии, которая, ради справедливости стоит отметить, привезла в Украину резервный состав.

В третьем поединке серии Элина Свитолина обыграла Юки Найто (№169 WTA) – 2:1. Матч длился 2 часа и 20 минут. Свитолина выиграла 16 геймов, из них 3 – подряд. Счет в серии стал 3:0. Следующее противостояние в парном разряде между Надеждой и Людмилой Киченок и Шихо Акитой и Химари Сато превратился в формальность.

ЭЛИНА СВИТОЛИНА – ЮКИ НАЙТО – 6:2, 4:6, 7:6 (7:3)