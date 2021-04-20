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Теннис

Свитолина поделилась мыслями о предстоящих турнирах

отСергей Сумской

Апр 20, 2021

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) отметила, что хотела сыграть лучше в Мадриде.

«Я хорошо выступала, но никогда не проходила далеко. Сложно сказать, почему я не могу выступить лучше. Даже в прошлом году на Ролан Гаррос я играла хорошие матчи, пока четвертьфинал не оказался для меня таким тяжелым.

Каждый раз что-то не складывается. Хотела бы я знать, что именно. Я стараюсь получить эти возможности, стараюсь посвятить время работе над своей игрой, стараюсь хорошо поработать перед выступлением на грунте

Я, как и все, не знала, что нас ждет, когда Ролан Гаррос перенесли на одну неделю. Сейчас все довольно ясно. Я собираюсь сыграть здесь, в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос», – приводит слова Свитолиной Grandslamtennis.

Напомним, на турнире в Штутгарте Свитолина будет стартовать со второго круга.

от Сергей Сумской

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