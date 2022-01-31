Надаль продолжает творить истории: невероятная победа в Австралии

Рафаэль Надаль сделал то, чего не делал никто другой за 57 лет! Испанец выиграл Открытый чемпионат Австралии, несмотря на поражение в первых двух сетах. В решающем поединке он победил Даниила Медведева 2:5,6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Рафаэль Надаль написал невероятную историю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Испанец проигрывал 0:2 по сетам, 2:3 и 0:40 на своей подаче в третьем сете, но Даниил Медведев начал ошибаться, и его соперник увидел в этом возможность. В итоге Надаль выиграл три сета подряд, войдя в историю не только Открытого чемпионата Австралии, но и других турниров Большого шлема.

Это особенный момент для Рафаэля Надаля, поскольку он празднует свой 21-й успех в карьере на турнирах Большого шлема. Выиграв финал, испанец по достоинству оценил соперника, задавшего высокую планку. — Даниил, ты настоящий чемпион. Я не сомневаюсь, что ты получите по крайней мере несколько таких наград в своей карьере. Поздравляю тебя и всю твою команду. Это одна из самых эмоциональных игр в моей карьере. Желаю тебе всего наилучшего.

Чтобы подчеркнуть важность победы Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года, нам нужно ненадолго вернуться к истории. Статистический портал Opta Ace подчеркивает, что испанец стал четвертым игроком в истории турнира, выигравшим финал Australian Open после поражения в первых двух сетах. Первым был американец Фред Александр в 1908 году, затем австралиец Род Лейвер в 1960 году и, наконец, его соотечественник Рой Эмерсон в 1965 году. Только через 57 лет это удалось сделать Надалю, победившему Медведеву.

Однако в те годы, когда Эмерсон выигрывал титул Большого шлема, соревнования в Австралии не назывались Открытым чемпионатом Австралии. Турнир 1927-1969 годов был известен как Чемпионат Австралии. Поэтому портал «Gracenote Olympic» справедливо заметил, что 35-летний теннисист — первый игрок эпохи «Open», выигравший таким образом финал в Австралии.

Это был 21-й титул Большого шлема испанца, благодаря которому он возглавил турнирную таблицу за всю историю, опередив Роджера Федерера и Новака Джоковича.

Недавно Новакович Джокович сделал это в прошлогоднем финале Ролан Гаррос. Серб встретился со Стефаносом Циципасом. В первых двух сетах он проигрывал 6:7, 2:6. Зато в следующих трех он был на высоте: 6:3, 6:2, 6:4. Напомним, именно Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии в 2021 году. В Австралии в этом серб не выступил из-за проблем с вакцинацией и документами.

Рафаэль Надаль не скрывал своих эмоций после потрясающей победы в финале Открытого чемпионата Австралии.

— Это одна из самых эмоциональных встреч за всю мою карьеру. Я не знаю, что сказать. Это фантастический момент для меня, еще полтора месяца назад я не верил, что окажусь здесь, что буду играть перед такой огромной и замечательной публикой, даже не думал взять кубок… Но когда я приехал сюда, вы поддерживали меня с первого до последнего мяча турнира. Это момент, который трогает сердце. Эти две недели останутся со мной на всю оставшуюся жизнь. Я даже не знаю, как поблагодарить всю мою семью и персонал. Они всегда были со мной, особенно в эти трудные минуты, — признался испанец.

— Полтора месяца назад я бы сказал, что это может быть мой последний Открытый чемпионат Австралии, но сейчас у меня много сил, чтобы продолжать. Я даже не могу выразить свои эмоции. Всем большое спасибо, — заключил Надаль.

Испанец написал очень красивую историю, выиграв только второй раз в карьере в Австралии. То есть в свои почти 36 лет он побеждает на самом неудобном для себя покрытии и ждет впереди Ролан Гаррос, где он побеждал рекордное количество раз и еще раз сможет улучшить свой уникальынй рекорд.