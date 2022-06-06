Свёнтек будет первой ракеткой мира до сентября

Теннисистка из Польши Ига Свёнтек после победы на Ролан Гаррос-2022 сумела обеспечить себе как минимум 3 месяца лидерства в мировом рейтинге.

Преимущество перед 2-м местом сейчас составляет более 4 тысяч очков, даже при самых неприятных теоретических раскладах Свёнтек останется первой ракеткой мира до пятого сентября.

Это означает, что Ига наверняка проведет в статусе лидера женского тенниса не менее 23 недель. Из ныне играющих теннисисток больше у Наоми Осаки (25), Анжелик Кербер (34), Виктории Азаренко (51), Симоны Халеп (64) и Серены Уильямс (319).