Теннис
Парма. Овчаренко пробился в основную сетку турнира
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Аликанте. Крутых уступил в матче первого круга
2022-10/1664796558_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua Евгений Никитюк See author's posts
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Астана. Маннарино победил Вавринку, Баутиста Агут прошел восьмого сеяного
2022-10/1664829420_bautista.jpeg|—> Источник: btu.org.ua Евгений Никитюк See author's posts
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Сачко с победы начал турнир во Франции
Сачко вышел в 1/8 финала турнира ATP серии Challenger во Франции Фото — gettyimages...
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Муйрон-ле-Каптиф. Сачко за два часа вышел во второй круг
2022-10/1664797728_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua Евгений Никитюк See author's posts