Рейтинг ATP. Фритц дебютирует в топ-10, Циципас возвращается на пятое место

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Тэйлор Фритц, после победы на турнире АТР 500 в Токио, поднялся на восьмое место (+3) и дебютировал в топ-10 мирового рейтинга. 24-летний американец стал первым представителем своей страны, попавшим в первую десятку, после Джека Сока в 2017 году. Фритц — третий игрок в сезоне, дебютировавший в топ-10, после Кэмерона Норри и Карлоса Алькараса. Также он стал 36-м американским игроком и всего 179-м теннисистом — в первой десятке сильнейших игроков.

Финалист соревнований в Астане Стефанос Циципас, обошел Александра Зверева и вновь стал пятой ракеткой мира.

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

8. Тэйлор Фритц (+3)

17. Фрэнсис Тиафо (+2)

46. Брендон Накашима (+1)

98. Эмилио Гомес (+4)

100. Павел Котов (+3)

Среди украинских теннисистов лидером остается Алексей Крутых — 246-е место (-6), в тройке сильнейших также Виталий Сачко — 311-е место (-9) и Илья Марченко — 380-е место (-8).