Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-20, Киченок сохранила место в десятке сильнейших парниц

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В первой десятке мирового рейтинга не произошло никаких изменений, по итогам прошедшей игровой недели. Чемпионка турнира в Остраве Барбора Крейчикова вернулась в топ-20, поднявшись на 14-е место (+9), а победительница соревнований в Монастире Элизе Мертенс занимает теперь 36-ю строчку (+6).

Личные рекорды теннисисток из топ-100:

20. Екатерина Александрова (+1)

61. Диан Парри (+4)

64. Клэр Лю (+9)

Среди украинских теннисисток лучший рейтинг сохраняет Ангелина Калинина — 45-е место. В тройке лидеров: Марта Костюк — 56-е место и Даяна Ястремская — 94-е место (-2). Людмила Киченок сохраняет 10-ю строчку в парном рейтинге WTA.