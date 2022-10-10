Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-20, Киченок сохранила место в десятке сильнейших парниц

2022-10/1665403966_barbora.jpeg|—>
В первой десятке мирового рейтинга не произошло никаких изменений, по итогам прошедшей игровой недели. Чемпионка турнира в Остраве Барбора Крейчикова вернулась в топ-20, поднявшись на 14-е место (+9), а победительница соревнований в Монастире Элизе Мертенс занимает теперь 36-ю строчку (+6).
Личные рекорды теннисисток из топ-100:
20. Екатерина Александрова (+1)
61. Диан Парри (+4)
64. Клэр Лю (+9)
Среди украинских теннисисток лучший рейтинг сохраняет Ангелина Калинина — 45-е место. В тройке лидеров: Марта Костюк — 56-е место и Даяна Ястремская — 94-е место (-2). Людмила Киченок сохраняет 10-ю строчку в парном рейтинге WTA.