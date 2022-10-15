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Теннис

Клуж-Напока. Паолини проведёт второй финал на уровне WTA

2022-10/1665859762_wta.jpg|—>Клуж-Напока. Паолини проведёт второй финал на уровне WTA

Источник: btu.org.ua

Евгений Никитюк

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