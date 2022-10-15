«Мы ждали 8 месяцев, чтобы россияне заговорили, и этот день настал». Долгополов и Цуренко прокомментировали заявление Гасановой

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Напомним, что Гасанова опубликовала на своей странице в Instagram ряд «стори» и короткое видеообращение, в которых высказалась о событиях в Украине, начиная с 2014 года.

«Мы ждали 8 месяцев, чтобы россияне заговорили, и этот день настал. Только один нюанс: они высказались в поддержку войны. Люди, которые говорят, что эти бедные россияне напуганы, правы. Они боятся потерять работу и деньги. Если бы они знали, что этого не произойдет, 70% открыто поддержали бы войну. Когда ATP, WTA и другие теннисные структуры говорят, что ни один русский игрок не поддерживает геноцид, это большая ложь. Приятного чтения с грустной Гасановой, которую вроде бы не волновали массовые убийства в Буче, Мариуполе, Изюме, но очень задело, что украинцы радуются, что Керченский мост, который 24/7 снабжает Россию танками и оружием, убивая украинцев, разрушен. Как это убого.

Мы приветствуем госпожу Гасанову за то, что она была честной и показала миру, какова истинная позиция многих россиян, которые до сих пор молчат, ровно так, как мы и говорили. Правда всегда берет верх и маски будут сброшены», — написал в своем аккаунте в Twitter Александр Долгополов.

«Ей так не понравилась Украина в 2014 году, что она решила вернуться в 2021 году», — прокомментировала историю Гасановой Леся Цуренко.

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