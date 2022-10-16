Теннис
Флоренция. Вульф сыграет в своём дебютном финале против Оже-Альяссима
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Хихон. Корда остановил Риндеркнеха на пути в финал
2022-10/1665871030_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua Евгений Никитюк See author's posts
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Клуж-Напока. Паолини проведёт второй финал на уровне WTA
2022-10/1665859762_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua Евгений Никитюк See author's posts
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«Мы ждали 8 месяцев, чтобы россияне заговорили, и этот день настал». Долгополов и Цуренко прокомментировали заявление Гасановой
2022-10/1665857393_dolgopolov-tsurenko.jpg|—>Напомним, что Гасанова опубликовала на своей странице в Instagram ряд «стори» и короткое видеообращение,...
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Тренер из Одессы ответила российской теннисистке-поклоннице путина
Кутузова достойно ответила Гасановой Источник — Чемпион. Admin See author's posts