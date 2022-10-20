Теннис
Гвадалахара. Остапенко победила Бушар, Коллинс сыграет против Саккари в третьем круге
More in Теннис
-
Гвадалахара. Киченок и Остапенко вышли во второй круг парной сетки
2022-10/1666202727_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua Евгений Никитюк See author's posts
-
Мария Саккари: «Для меня это был очень тяжелый стартовый матч — Костюк играла очень уверенно с начала и до последнего розыгрыша»
2022-10/1666193046_wta.jpg|—>Мария Саккари за два часа одержала победу в втором раунде соревнований в Гвадалахаре. —...
-
Скандальная россиянка Гасанова не сыграет против сестер Ястремских в Руане
2022-10/1666179922_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua Евгений Никитюк See author's posts
-
Гвадалахара. Плишкова проиграла в первом круге, Гарсия вырвала победу у Марино
2022-10/1666172099_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua Евгений Никитюк See author's posts