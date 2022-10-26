Лоле (W25). Завацкая разгромила вторую сеяную и вышла в финал турнира ITF

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В полуфинальном поединке Катарина Завацкая (№322 WTA) за 73 минуты разгромила вторую сеяную Тессу Андрианжафитримо (№ 231 WTA) 6:1, 6:1. Это вторая победа Завацкой во втором поединке против француженки.

Финальный поединок турнира будет сыгран также сегодня (ссылку на трансляцию поединка смотрите в нашем Telegram канале) и соперницей Завацкой будет первая ракетка турнира 17-летняя Виктория Хименес Касинцева (№152 WTA) из Андорры. Теннисистки дважды играли друг с другом и оба матча остались в активе украинки: в прошлом году она одержала победу на харде в зале во Франции, а в этом сезоне, в конце сентября, на грунте в Испании.

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