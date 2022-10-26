Connect with us

Теннис

Лоле (W25). Завацкая разгромила вторую сеяную и вышла в финал турнира ITF

2022-10/1666537132_1657015320_wta.jpg|—>Лоле (W25). Завацкая разгромила вторую сеяную и вышла в финал турнира ITF
В полуфинальном поединке Катарина Завацкая (№322 WTA) за 73 минуты разгромила вторую сеяную Тессу Андрианжафитримо (№ 231 WTA) 6:1, 6:1. Это вторая победа Завацкой во втором поединке против француженки.

Финальный поединок турнира будет сыгран также сегодня (ссылку на трансляцию поединка смотрите в нашем Telegram канале) и соперницей Завацкой будет первая ракетка турнира 17-летняя Виктория Хименес Касинцева (№152 WTA) из Андорры. Теннисистки дважды играли друг с другом и оба матча остались в активе украинки: в прошлом году она одержала победу на харде в зале во Франции, а в этом сезоне, в конце сентября, на грунте в Испании.

>>>

Источник: btu.org.ua

Евгений Никитюк

See author's posts

Related Topics
Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

20 + 11 =

Advertisement

Мы в Facebook

Euro.com.ua

More in Теннис

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.