Теннис
Вена. Тим одолел Пола в тяжелейшем матче, Шаповалов и Хуркач вышли во второй раунд
More in Теннис
-
Лоле (W25). Завацкая разгромила вторую сеяную и вышла в финал турнира ITF
2022-10/1666537132_1657015320_wta.jpg|—>В полуфинальном поединке Катарина Завацкая (№322 WTA) за 73 минуты разгромила вторую сеяную Тессу...
-
Ортизеи. Марченко и Овчаренко проиграли на старте квалификации
2022-10/1666525369_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua Евгений Никитюк See author's posts
-
Базель. Вавринка победил третью ракетку мира, Маррей взял реванш у Сафиуллина
2022-10/1666725736_wawrinka.jpeg|—> Источник: btu.org.ua Евгений Никитюк See author's posts
-
Калинина неожиданно проиграла на старте турнира ITF в Испании
Украинка была слабее испанки.