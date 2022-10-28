Тампико. Киченок и Фридсам отыграли два матчбола на пути в полуфинал

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Вена. Димитров выбил третьего сеяного, Чорич сумел обыграть Циципаса
2022-10/1666902579_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Базель. Руне остановил Умбера на пути в 1/4 финала, Вавринка сыграет против Баутисты Агута
2022-10/1666905072_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Лес-Франкесес-дель-Вальес. Байндл сыграет в четвертьфинале турнира
2022-10/1666876183_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Вильнюс. Марченко проиграл Дурасовичу во втором раунде
2022-10/1666181104_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua