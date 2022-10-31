Бергамо. Марченко уступил в финальном раунде квалификации

Больше в Теннис
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Париж. Иснер, Фритц и Норри выиграли свои стартовые матчи
2022-10/1667223595_fritz.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг WTA: Калинина и Костюк потеряли позиции
Обновленный рейтинг WTA Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, # Екатерина Бондаренко, #Дарына Снигирь,...
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Феликс Оже-Альяссим: «Я всегда верил, что могу быть стабильным, но одно дело — верить, а другое — делать это на самом деле»
2022-10/1667127486_felix.jpeg|—>Канадский теннисист в двух сетах обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса. — На данный...
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Базель. Оже-Альяссим третью неделю подряд берёт титул ATP
2022-10/1667151688_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua