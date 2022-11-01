Калинина уверенно победила Жакемо на турнире в Шрусбери

Ангелина в первом раунде в двух сетах обыграла соперницу из Франции #Ангелина

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) победно стартовала на турнире серии ITF W100 в Шрусбери (Великобритания)в матче с Эльзой Жакемо (Франция, WTA 204).

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова выиграла.

Во втором раунде Калинина будет соревноваться против Элли Макдональд или Фреи Кристи (обе из Великобритании).

Budgen Motors W100 — ITF World Tennis Tour Шрусбери, Великобритания Призовой фонд $100,000Первый круг, 1 ноября

Ангелина Калинина (Украина) — Эльза Жакемо (Франция) 6:4, 6:1