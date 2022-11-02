Париж. Де Минор победил третью ракетку мира, Музетти встретится с Руудом

Больше в Теннис
-
Париж. Хуркач справился с Маннарино, Джокович продлил свою победную серию
2022-11/1667324732_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Калинина уверенно победила Жакемо на турнире в Шрусбери
Ангелина в первом раунде в двух сетах обыграла соперницу из Франции #Ангелина Источник –...
-
Шрусбери. Калинина выиграла свой стартовый матч
2022-11/1667295471_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Мария Саккари: «Даже не поняла, что это была моя первая в этом году победа над соперницей из топ-5»
2022-11/1667302880_sakkari.jpg|—>Мария Саккари обыграла в двух сетах американку Джессику Пегулу. — Я играла очень агрессивно....