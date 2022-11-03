WTA Finals. Крейчикова и Синякова продолжили победную серию и вышли в полуфинал, Гауфф и Пегула проиграли второй матч подряд

Больше в Теннис
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Париж. Надаль покидает турнир после поражения в стартовом матче, Муте победил Норри в ночном поединке
2022-11/1667462398_nadal.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Снегирь обыграла россиянку на турнире во Франции
Снегирь поборется за выход в полуфинал турнира Фото — gettyimages #Снегирь
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Париж. Алькарас стартовал с победы, Оже-Альяссим в тяжёлой борьбе обыграл «квалифаера»
2022-11/1667415380_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина анонсировала благотворительный гала-ужин в Монако
Мероприятие состоится 2 декабря #Элина Свитолина Источник – Чемпион.