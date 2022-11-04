Париж. Музетти выбил четвёртую ракетку мира, Циципас вышел в четвертьфинал

Больше в Теннис
-
Снегирь вышла в полуфинал турнира во Франции
Снегирь поборется за выход в финал турнира Фото — gettyimages #Снегирь < Источник -...
-
Свитолина опубликовала первое видео со своей новорожденной дочерью Скай
Видео она опубликовала в социальной сети TikTok.
-
Онс Жабер: «Для себя я просто решаю, что нужно выиграть все матчи, чтобы не вычислять свои шансы на выход из группы»
2022-11/1667491831_jabeur.jpg|—>Онс Жабер в трех сетах обыграла Джессику Пегулу, одержав дебютную победу на WTA Finals....
-
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Шрусбери
Калинина поборется за выход в полуфинале турнира.