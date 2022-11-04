Теннис
Снегирь вышла в полуфинал турнира во Франции
Снегирь поборется за выход в финал турнира Фото — gettyimages #Снегирь < Источник - Чемпион.
Украинская теннисистка Дар Снигирь (113) вышла в полуфинал турнира ITF W60 в Нанте.
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В четвертьфинале украинка обыграла Юлию Гатовку (295) из Беларуси.
Матч длился 1 час 11 минут. Снегирь реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов и допустила 1 двойную ошибку.
В полуфинале Дар сыграет против победительницы матча Клары Таусон из Дании и россиянки Камилы Рахимовой.
ITF W60 em>Франция, Нант Хард Третий круг, 03 ноября
Дар’ я Снегирь (Украина) – Юлия Гатовка 6:3, 6:2
Напомним, во втором круге Снегирь обыграла россиянку.