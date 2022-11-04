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Теннис

Снегирь вышла в полуфинал турнира во Франции

Снегирь поборется за выход в финал турнира Фото — gettyimages #Снегирь < Источник - Чемпион.

Украинская теннисистка Дар Снигирь (113) вышла в полуфинал турнира ITF W60 в Нанте.

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В четвертьфинале украинка обыграла Юлию Гатовку (295) из Беларуси. 

Матч длился 1 час 11 минут. Снегирь реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов и допустила 1 двойную ошибку.

В полуфинале Дар сыграет против победительницы матча Клары Таусон из Дании и россиянки Камилы Рахимовой.

ITF W60 em>Франция, Нант Хард Третий круг, 03 ноября

Дар’ я Снегирь (Украина) – Юлия Гатовка 6:3, 6:2

Напомним, во втором круге Снегирь обыграла россиянку.

Источник: champion.com.ua

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