Хольгер Руне: «Обыграть Алькараса – это особенные эмоции»

2022-11/1667643667_rune.jpeg|—>

Хольгер Руне выиграл первый сет и лидировал на тай-брейке второй партии, после чего Карлос Алькарас был вынужден сняться с поединка из-за травмы.

— Для всех конец матча был печальным. Конечно, он был досадным и для Алькараса. Но, я думаю, это был отличный матч с моей стороны. Со старта и до завершения игры я придерживался плана на игру, действовал очень агрессивно, пытался использовать каждый шанс. Так что я очень счастлив, что выиграл. Обыграть Алькараса – это особенные эмоции. Это впервые я выиграл у первой ракетки мира. Мы одного возраста, так что видеть все то, чего он достиг, особенно в этом году, — это впечатляет.

Заметил ли я, что у него были проблемы со здоровьем? Нет, я такого не увидел, я был действительно очень удивлен, когда он взял медицинский перерыв. Я не ожидал, что он воспользуется этим правом. Так что я ничего не видел, но, конечно, я не на его месте. Если он что-то почувствовал, то что-то было. В общем, я пытался сосредоточиться на себе, быть в своем мире.

По поводу предстоящего матча против Оже-Альяссима скажу, что это очень волнительно. На прошлой неделе в Базеле мы уже встречались, поэтому я могу сделать какие-нибудь полезные выводы и в этом матче это показать. Попробую сыграть лучше. Феликс сейчас очень хорошо подает, сделать брейк на его подаче очень тяжело. Но я хочу осуществить какие-то маленькие изменения, которые в прошлый раз я не сделал. Увидим, смогу ли я заставить его нервничать немного больше. А в целом я просто хочу выйти на корт и хорошо провести время.

>>>