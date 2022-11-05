Париж. Джокович и Циципас встретятся в полуфинале турнира

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Шрусбери. Калинина победила ещё одного «квалифаера» и вышла в полуфинал
2022-11/1667567285_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок вышла в полуфинал турнира в США
Надежда Киченок поборется за выход в финал турнира #Надежда Киченок Источник — Чемпион. Украинская...
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Киченок и Остапенко проиграли второй матч на Итоговом турнире WTA
Киченок и Остапенко второй раз подряд проиграли на четном Итоговом турнире WTA
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WTA Finals. Киченок и Остапенко сохраняют шансы на выход в полуфинал после двух поражений в групповом турнире
2022-11/1667544773_kichenok.jpeg|—> Источник: btu.org.ua